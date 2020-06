Brunori Sas

Prosegue con successo il lavoro di Lucca Summer Festival per riprogrammare quanto più possibile dell’edizione 2020 a quella del 2021. Il concerto di Brunori Sas in programma il 26 luglio 2020 in Piazza Napoleone è stato riprogrammato al 25 luglio 2021.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

