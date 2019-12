Brunori Sas sarà protagonista di un innovativo instore tour dal titolo Parla con Dario, una serie di incontri ‘liberi’ tra il cantautore e il suo pubblico: ecco le date.

Brunori Sas incontra i propri fan per un instore tour molto particolare. S’intitola Parla con Dario, e prenderà il via il prossimo 10 gennaio. Cos’ha di speciale? Semplicemente non si tratta del classico incontro con i fan per i firmacopie del nuovo album Cip!, ma di una serie di vere e proprie chiacchierate intime, senza filtri, tra il cantautore e il suo pubblico.

Un’occasione per confrontarsi sul suo ultimo lavoro, sui progetti futuri ma anche per semplici curiosità e discussioni che nasceranno nel corso di ogni incontro.

Brunori Sas, Parla con Dario: come partecipare agli incontri

Dario Brunori rimette al centro della narrazione l’uomo con il suo nuovo lavoro Cip!, e anche per questo ha scelto di proporre una serie di incontri differente dal solito. Non semplicemente degli appuntamenti a scopi promozionali, bensì veri e propri confronti con il suo pubblico.

Un evento di condivisione e improvvisazione che lo porterà a raccontare se stesso e il suo nuovo lavoro.

Saranno appuntamenti liberi, in cui tutti i partecipanti potranno porre le proprie domande prenotandosi di persona, o in alternativa scrivendo il proprio quesito su un foglietto o inviandolo attraverso le storie di Instagram nei giorni precedenti ogni incontro.

Le modalità di accesso agli incontri sono molto semplici. Servirà essere in possesso di un braccialetto Feltrinelli che verrà consegnato dai negozianti al momento dell’acquisto dell’album Cip!. In caso di disponibilità di posti, potranno assistere ai face to face con Dario anche i possessori dell’album che ne abbiano acquistato la propria copia presso esercenti diversi da Feltrinelli.



Parla con Dario: le date degli incontri

Questo il calendario completo con tutti gli appuntamenti:

10 gennaio 2020 – Milano alla Casa degli Artisti ore 11.00 – ore 17.00 – ore 20.00

11 gennaio 2020 – Napoli alla Domus Ars ore 17.00

12 gennaio 2020 – Torino al Caffè Muller ore 19.00

13 gennaio 2020 – Bologna alle Scuderie Future Urban CooLab ore 18.30

14 gennaio 2020 – Firenze alla Manifattura Tabacchi ore 18.30

15 gennaio 2020 – Roma al Monk ore 18.30

16 gennaio 2020 – Bari alla Feltrinelli ore 18.30

17 gennaio 2020 – Lecce alle Officine Cantelmo ore 18.30

18 gennaio 2020 – Catania alla Feltrinelli ore 18.30

19 gennaio 2020 – Palermo a I Candelai ore 18.30

20 gennaio 2020 – Verona al Conservatorio ore 18.00

21 gennaio 2020 – Padova al Caffè Pedrocchi ore 18.30

23 gennaio 2020 – Genova alla Feltrinelli ore 18.30

28 gennaio 2020 – Cosenza al TAU Università della Calabria ore 18.00

