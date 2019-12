“Io e Pippo Baudo, una coppia sbagliata”. Bruno Vespa, ospite di Vieni da me, ripensa alla complicata co-conduzione con Pippo Baudo in ‘Centocinquanta’, nel 2011. “Ho voluto molto bene a Pippo, fa parte della storia della televisione. Ma quella treasmissione non funzionò, per colpa mia e per colpa di Pippo. Andò malissimo, proprio male male male… Era sbagliata la coppia”, dice Vespa, mentre scorrono le immagini della trasmissione dell’epoca. La coppia, in realtà, in precedenza si era anche ‘esibita’ con risultati eccellenti, come dimostrano le immagini di ‘Scommettiamo che’ del 2003 relative ad un duetto canoro.

