Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro ha vogato da Ca’ Vendramin Calergi a Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia, accompagnato dal consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, e dai gondolieri della città. Un gesto simbolico per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Venezia durante le acque alte di novembre: dai rappresentanti istituzionali ai cittadini, che si sono rimboccati le maniche per rendere la città nuovamente vivibile; dalle Forze dell’ordine ai volontari di protezione civile; dagli operatori delle società partecipate alle categorie economiche; dai parroci, che hanno contribuito a mettere in sicurezza il patrimonio artistico e culturale ai dipendenti comunali, che nei rispettivi ambiti hanno permesso di ridurre i disagi.

