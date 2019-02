REGGIO CALABRIA – Con quel rogo pensavano di intimidirli, piegarli, magari ridurli al silenzio. Ma i mandanti dell’incendio che nella notte del 4 febbraio ha distrutto il ristorante del Saline resort, uno dei principali complessi turistici del litorale jonico di Reggio Calabria, ha ottenuto esattamente l’effetto opposto.

A poche ore dal rogo, appena recuperati i video delle telecamere di sorveglianza, i titolari hanno deciso di reagire. Sulla pagina Facebook del complesso turistico hanno postato il filmato che mostra gli autori dell’incendio in azione. Nel video si vedono due uomini avvicinarsi all’ingresso del ristorante. Portano felpe o giubbotti con il cappuccio, sembrano a volto scoperto, ma i loro lineamenti non si distinguono.

Reggio Calabria, bruciano il ristorante per intimidirli: i gestori pubblicano il video degli autori

Uno ha in mano una sorta di fiaccola, l’altro un contenitore. Rapidi, entrano nella sala e poco dopo escono e si allontanano con passo tranquillo. Uno si volta indietro, sembra voler dire qualcosa all’altro che si attarda dietro di lui, poi entrambi continuano a camminare lungo il vialetto del resort. Poco dopo un’esplosione, poi le fiamme. Su questo ed altri filmati gli investigatori stanno già lavorando, ma i titolari del resort ai due e ad eventuali mandanti hanno voluto lanciare un messaggio chiaro.

“Vogliamo diffondere il video delle nostre telecamere di video sorveglianza affinché questi vigliacchi si sentano non solo braccati dalle forze dell’ordine, ma soprattutto – hanno scritto in un post a corredo del video – da tutte quelle persone oneste che ancora credono che questa terra un giorno possa finalmente cambiare”. E poi, forse anche per dare una scossa ai tanti titolari di attività commerciali danneggiate, incendiate o saltate in aria, che si trincerato dietro il silenzio, hanno aggiunto: “Ci teniamo a dimostrare la nostra trasparenza che riflette non solo l’onestà dei nostri comportamenti ma anche la nostra volontà di collaborare attivamente alla soluzione e dialogare e fornire noi stessi le informazioni necessarie come fonte autorevole”.

Poi, con amarezza, concludono “Quello che fa più male e che lascia l’amaro in bocca dopo simili eventi, non è la polvere o l’odore acre di bruciato: la cosa impossibile da accettare è un gesto così vile e ignobile nei confronti di chi, ogni giorno, lotta per restituire a questa terra e ai suoi giovani, un’opportunità di lavoro, di crescita e di riscatto”. Con loro si è schierato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, per il quale l’attentato alla struttura è “un atto gravissimo che deve suscitare l’indignazione non solo da parte delle istituzioni ma dall’intera comunità metropolitana” e “una barbarie”. Ma è significativo, ha aggiunto il sindaco, “che gli stessi titolari della struttura abbiano deciso di diffondere le immagini in rete, con l’obiettivo di suscitare un sentimento di indignazione popolare contro chi si ostina a voler tenere nel buio la nostra amata terra». Da mesi ormai, in tutta la città metropolitana di Reggio Calabria si registrano con cadenza regolare incendi, danneggiamenti più o meno gravi, intimidazioni. Non più tardi di una settimana fa a Gallico, è toccato ad un negozio. Prima ancora, in dicembre, tre fra bar e locali hanno subito danneggiamenti o incendi a Reggio Calabria. L’impressione – si dice in ambienti investigativi – è che qualcuno voglia mandare un messaggio chiaro agli imprenditori di tutto il reggino. Ma oggi da Saline hanno risposto un secco “no” ai tentativi di intimidazione.





