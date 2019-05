Bruce Springsteen, There Goes My Miracle: il nuovo singolo del Boss tratto dall’album Western Stars.

Bruce Springsteen ha lanciato il secondo singolo per anticipare l’uscita dell’album Western Stars, in arrivo a giugno. Dopo la raffinata Hello Sunshine, uscita in concomitanza con l’annuncio del nuovo disco, il Boss ha spiazzato tutti rivelando un secondo brano già molto apprezzato dai suoi fan.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo singolo del cantautore del New Jersey, There Goes My Miracle.

Bruce Springsteen, There Goes My Miracle: il video

Rispetto al brano precedente, questo sembra a un primo ascolto di più semplice fruizione, grazie anche al suo ritornello aperto e alle sue sonorità che richiamano un buon pop anni Settanta, anche se rimanendo in quell’atmosfera eterea che aveva contraddistinto anche il primo singolo. In primo piano, oltre alla potente voce del Boss, la sezione degli archi.

Come per Hello Sunshine, anche per questo secondo estratto dal nuovo album Bruce si è limitato a lanciare, per il momento, ‘solo’ un lyric video, con un cavallo in primo piano e nubi che camminano sullo sfondo.

Il nuovo album del Boss

Con questo secondo singolo si fa ancora più intensa l’attesa per il nuovo album di Springsteen, Western Stars, in uscita il 14 giugno. Un disco che guarda con grande interesse al pop americano degli anni Sessanta e Settanta, senza rinnegare una malinconica vena folk.

Tra l’altro, in un’intervista recente il Boss ha dichiarato di essere pronto a lanciare anche un nuovo album con la E Street Band, che sarà accompagnato da un tour di cui però ancora non si conoscono dettagli. Insomma, Bruce è tornato per davvero, e sembra voler fare le cose in grande. Come sempre nella sua immensa e inimitabile carriera che ha ancora molto, molto da dire.

