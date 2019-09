Bruce Springsteen, Songs of Love: il nuovo album/raccolta di canzoni d’amore del Boss suonate dal vivo in versione riarrangiata.

Bruce Springsteen ha fatto un altro regalo a tutti i suoi fan. È online il terzo volume di The Live Series, una serie di raccolte di brani suonati dal vivo dal cantante del New Jersey ma in maniera riarrangiata.

Dopo Road e Friendship, rispettivamente dedicati ai viaggi e all’amicizia, ecco Songs of Love, una splendida raccolta di alcune delle più belle canzoni d’amore mai suonate dal Boss.

Bruce Springsteen, Songs of Love: la tracklist

Sulla copertina dell’album si può godere di una foto molto dolce di Bruce con la moglie Patti Scialfa. Uno scatto del tutto in linea con il contenuto della raccolta: 15 brani registrati dal vivo dal 1975 al 2016. Ricordiamo che questo disco, come i precedenti della serie, può essere ascoltato solo attraverso le piattaforme streaming.

Di seguito la tracklist integrale:

She’s the One (live a West Hollywood, 18 ottobre 1975)

Fourth of July, Asbury Park (live ad Albany, 7 febbraio 1977)

Rosalita (live a New York, 21 settembre 1979)

Fade Away (live a Uniondale, 31 dicembre 1980)

I Wanna Marry You (live a Londra, 5 giugno 1981)

I’m on fire (live a Los Angeles, 23 aprile 1988)

Tougher than the Rest (live a New York, 23 maggio 1988)

Brilliant Disguise (live a Los Angeles, 16 novembre 1990)

Human Touch (live a East Rutherford, 24 giugno 1993)

If I Should Fall Behind (live a Chicago, 30 settembre 1999)

For You (live a Chicago, 30 settembre 1999)

Tunnel of Love (live a Grand Rapids, 3 agosto 2005)

Back in Your Arms (live a Dublino (27 maggio 2016)

Secret Garden (live a East Rutherford, 30 agosto 2016)

Save My Love (live a Virginia Beach, 5 settembre 2016)

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen: Western Stars è un successo

Periodo ricco di uscite per il Boss. Solo prima dell’estate l’artista ha pubblicato il suo ultimo album solista senza la E Street Band, Western Stars, raggiungendo un grande successo ovunque (anche in Italia è stato al top per diverse settimane).

Inoltre, è da poco arrivato al cinema con la colonna sonora del film Blinded by the Light, una storia basata quasi totalmente sulle sue canzoni. Tra l’altro, nella soundtrack è presente anche una canzone inedita, I’ll Stand by You.

Insomma, per i fan c’è davvero tanto materiale da ascoltare, a dimostrazione di quanto il Boss sia ancora un artista in spledida forma.

Di seguito il video di I’ll Stand by You: