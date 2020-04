Bruce Springsteen e Patti Scialfa suonano insieme per raccogliere fondi al fine di aiutare la comunità del New Jersey colpite dal Coronavirus.

Bruce Springsteen e la moglie Patti Scialfa hanno scelto la strada del live streaming per aiutare la comunità del New Jersey, attraverso una raccolta fondi per aiutare le persone a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Molte star della musica internazionale hanno scelto questo mezzo, al fine di dare supporto ai propri fan ed avviare attività benefiche in questo delicatomomento storico.

Lo scorso fine settimana, Lady Gaga ha lanciato la raccolta fondi One World: Together At Home, che ha visto esibizioni di artisti del calibro di Paul McCartney, Rolling Stones, Billie Eilish e Taylor Swift e finora ha raccolto oltre 100 milioni di sterline per il Fondo di solidarietà COVID-19 .

Il 22 aprile, artisti del New Jersey hanno presentato un evento, definito Jersey 4 Jersey, che includeva esibizioni di Bruce Springsteen e SZA, nonché una reunion dei Fountains of Wayne in omaggio al compianto frontman Adam Schlesinger, con la band guidata da Sharon Van Etten.

Bruce Springsteen in streaming per raccogliere fondi per il New Jersey

Bruce Springsteen e sua moglie, la leggenda del rock Patti Scialfa, sono nati negli Stati Uniti – ma precisamente, nel New Jersey!

Quindi, il talentuoso duo – composto damarito e moglie – ha sentito il dovere di aiutare il loro stato d’origine per il suo speciale spettacolo Jersey 4 Jersey trasmesso il 22 aprile.

I due hanno suonato insieme, al fine di raccogliere fondi per il New Jersey Pandemic Relief Fund, che fornirà sovvenzioni alle comunità bisognose in questa pandemia di Coronavirus.

Ecco il video dell’esibizione:

Bruce e Patti hanno un concerto da casa loro. I due hanno imbracciato le loro chitarre acustiche per eseguire insieme Land of Hope and Dreams, che Bruce e la loro band, la E Street Band, pubblicarono nel 2001 (sì – Bruce e Patti sono compagni di band).

La coppia, poi, ha eseguito Jersey Girl. Il Boss – di recente – ha rivelato anche la sua playlist preferita per permettere ai fan di affrontare al meglio la quarantena.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa, la vita iniziata nel New Jersey

Bruce definisce Long Branch la sua città natale, mentre Patti è cresciuta nella città di Deal.

Nel corso della sua vita, la coppia ha vissuto in una villa nella città dello stato di Rumson, dove ha cresciuto i loro figli, Evan, Jessica e Sam.

Bruce ha venduto il lussuoso stabile per 3,4 milioni di dollari nel 2017, ma possiede ancora una casa e una fattoria a Colts Neck (un’altra città nel New Jersey).



