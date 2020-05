Bruce Springsteen e i Dropkick protagonisti di un live streaming di beneficienza per raccogliere fondi per il Coronavirus.

I Dropkick Murphys trasmetteranno in streaming un’esibizione da un Fenway Park a Boston, con Bruce Springsteen impegnato su due canzoni. Lo spettacolo avrà luogo il 29 maggio alle 18:00 americane.

“Esatto“, ha scritto la band punk irlandese su Facebook. “Saremo la prima band nella storia a suonare proprio sulla terra e sull’erba di questo posto – e lo faremo gratuitamente – per voi, i migliori fan del mondo“.

La band ha sottolineato che il live streaming gratuito non avrà pubblico sugli spalti, e anche questa è una prima volta: nessuno ha mai suonato in uno stadio vuoto.

Bruce Springsteen e i Dropkick Myrphys insieme per beneficienza

Il “Fenway Double Play” vedrà Bruce Springsteen e la band esibirsi – da remoto – in uno spettacolo in live-streaming.

Eseguiranno insieme una traccia dalla loro lista di canzoni. Springsteen ha registrato con i Dropkick Murphys in un paio di occasioni, una cover di Peg O ‘My Heart, presente nel loro album del 2011, Going Out in Style, e Rose Tattoo da un EP del 2013 che ha raccolto fondi per le vittime dell’attacco terroristico della maratona di Boston.

Il concerto, che la band ha definito Streaming Outta Fenway, è gratuito, ma il gruppo chiede ai fan di donare al Boston Resiliency Fund, Habitat for Humanity e Feeding America, “per aiutare le persone bisognose“, hanno detto.

Il video di Tattoo Rose:

Bruce Springsteen e tanti altri artisti contro il Coronavirus

Il Boss non è l’unico artista impegnato nel sociale, al fine di dare il proprio aiuto durante questa pandemia di Coronavirus.

Molti altri, infatti, utilizzano la loro arte per dare una mano – anche con raccolte fondi e donazioni – per aiutare le comunità in questo difficile momento storico.

La star country Keith Urban – ad esempio – ha eseguito un concerto senza preavviso giovedì allo Stardust Drive-In, un cinema all’aperto a circa 40 miglia a est di Nashville, a Watertown, nel Tennessee.

Urban ha suonato per circa 200 lavoratori in prima linea presso il Vanderbilt University Medical Center, tra cui medici, infermieri e tecnici di emergenza, come si può leggere da un comunicato stampa.

Urban ha dichiarato di essersi esibito per “dire grazie agli operatori sanitari che stanno mettendo in pericolo la vita per noi ogni giorno“.