Dal bronzo conquistato nei giorni scorsi alle Olimpiadi di informatica a Tsukuba, in Giappone, all’ammissione ad Harvard: quella del 2018 è stata un’estate molto intensa per il 19enne Fabio Pruneri, originario di Grosio (in Valtellina), che pochi mesi fa si è diplomato al liceo scientifico Volta di Milano.

Ormai è un veterano di queste competizioni internazionali – il primo riconoscimento importante è arrivato nel 2012 con la vittoria ai Campionati internazionali dei giochi matematici a Parigi – e definisce le Olimpiadi giapponesi “un’esperienza molto positiva. L’organizzazione era impeccabile. Il Giappone è un Paese affascinante, con un rispetto delle norme e delle istituzioni completamente diverso dal nostro. Non ci sono categorie nella gara: ogni nazione invia quattro persone scelte tra studenti liceali con processi di selezione in più fasi, a livello scolastico, regionale e nazionale”.

Oltre a lui, la squadra italiana comprendeva Luca Cavalleri, Andrea Ciprietti e Federico Stazi, che hanno vinto una medaglia di bronzo a testa, cimentandosi con problemi algoritmici da risolvere mediante programmi scritti al momento. La passione per l’informatica accompagna Pruneri da tempo: “Ho iniziato a programmare alle scuole medie, ma negli ultimi due anni ho seguito un percorso ad hoc sotto la guida di tutor del gruppo Olimpiadi dell’informatica, partecipando anche a otto settimane di preparazione al campus Siaf (Scuola internazionale di alta formazione) di Volterra” racconta il giovane genio dei numeri, che a scuola ha “sempre apprezzato tutte le materie, anche se spesso non ho potuto concentrarmi molto sullo studio per i viaggi e la preparazione intensiva per le gare”.

Il suo percorso liceale si è concluso con un 82 alla maturità e ora sta muovendo i primi passi della carriera universitaria in Massachusetts: “Ho saputo dell’ammissione ad Harvard a fine marzo. Nei mesi precedenti avevo sostenuto test standardizzati e un’intervista via Skype, oltre all’invio di curriculum e di saggi personali – conclude Fabio – La prima impressione è molto buona. Qui l’università è una comunità, dove conta fare conoscenze e avere contatti e vengono date tutte le opportunità per crearseli. Gli studenti del primo anno non devono necessariamente dichiarare quale corso di laurea intendano seguire, ma penso che studierò Computer Science (cioè Informatica)”.