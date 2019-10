“E’ stata portata a Roma apposta per vennerla…”. Comincia così la clamorosa testimonianza rilasciata ad Antonino Monteleone delle Iene da parte di un appassionato di archeologia romano che frequenta tombaroli e mercanti d’arte con pochi scrupoli e che svelerebbe l’esistenza di un terzo Bronzo di Riace, trafugato all’epoca del ritrovamento delle statue e rivenduto a un museo privato degli Stati Uniti. In particolare, nell’intervista esclusiva che sarà trasmessa questa sera su Italia1 dalle 21.15, a quanto anticipato all’Adnkronos, l’uomo spiega di conoscere un mercante, tra i più noti dell’ambiente, che avrebbe trattato l’acquisto di una statua pregiata in bronzo, proveniente dalla Calabria, per circa 400 milioni di lire per poi rivenderla agli americani per una cifra stratosferica.

