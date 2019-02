“Non sono un santo, ma neanche un orco o Barbablù. Non voglio certo sembrare un martire, magari sono stato superficiale e imprudente, ma non sono mai stato a letto con una donna che non fosse ampiamente consenziente”. Fausto Brizzi si racconta in una lunga intervista a ‘Vanity Fair’ dopo l’archiviazione da parte della Procura di Roma delle denunce a suo carico per molestie sessuali. Il regista, in procinto di uscire nelle sale con il nuovo film ‘Modalità aereo’, dice che “la persona che più mi ha aiutato in assoluto” è stata Claudia Zanella, sua moglie e madre di sua figlia: “La prima a non credere a nulla, a scrivere una lettera per dire che gli eventuali tradimenti erano una questione che riguardava soltanto noi due”.

