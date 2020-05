Ieri sera su Spotify e iTunes è spuntata una nuova cover dell’album Glory. Al posto del solito faccione di Britney Spears, c’era la principessa del pop sdraiata in mezzo al deserto e fasciata in un sensuale monokini. Onestamente ho subito pensato che fosse la copertina originale scattata da David LaChapelle e scartata dopo che il team di Britney ha cestinato il suo video musicale di Make Me. La realtà però sembra essere un’altra.

Poche ore fa la cantante di Everytime ha svelato il mistero intorno a questa nuova foto. Pare infatti che si tratti di un regalo che Britney e il suo management hanno fatto ai fan, che recentemente hanno riportato Glory in vetta su iTunes in diversi paesi.

Grazie mille Brit, licenzia il folle che ha scartato questa cover preferendo quella che conosciamo tutti, ma in realtà più che una nuova copertina noi fan chiediamo da anni la versione integrale di…

You asked for a new Glory cover and since it went to number one we had to make it happen !!!! Couldn’t have done it without you all 💞😘🌹✨!!!! pic.twitter.com/uWzIXHR6cR

— Britney Spears (@britneyspears) May 9, 2020