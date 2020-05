Lo scorso marzo il figlio di Britney Spears ha attaccato duramente suo nonno dicendo che è ‘uno stronz0 che deve morire’. Adesso Il padre della principessa del pop è tornato al centro dell’attenzione a causa di alcuni documenti del 2008 pubblicati dal sito The Blast. Pere che nel periodo buio della cantante di Womanizer, Jamie in tribunale ne abbia chiesto la custodia dichiarando che Britney è affetta da demenza.

“Questo è un documento sulla conservatorship che mostra che il padre della pop star, Jamie Spears, affermava che Britney aveva la demenza nel 2008. Così Jamie ha avuto il potere di far restare Britney nelle strutture mentali contro la sua volontà. Nel modulo in questione si richiede che il sig. Spears venga nominato conservatore di Britney. Il tutore di una persona con demenza o con una malattia correlata alla demenza può essere autorizzato a collocare il parente in una struttura anche contro la sua volontà e può fargli somministrare anche dei farmaci adeguati alla cura della demenza”.

Non sono un medico, però mi chiedo se ad una persona con la demenza (e costretta ad avere un tutore da 12 anni) faccia bene partire per dei tour mondiali, o fare show a Las Vegas. Mi piacerebbe che per una volta il team di Britney parlasse in modo chiaro, raccontando almeno mezza verità, perché per giustificare il 2007 e la conservatorship ci è stato rifilato solo un documentario mal recitato.

Demenza: ecco la definizione riportata da Wikipedia.

“In medicina la demenza è un disturbo acquisito su base organica delle funzioni intellettive che sono state in precedenza acquisite: memoria (a breve e a lungo termine) e almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, linguaggio, orientamento spazio-temporale, con conservazione dello stato di coscienza vigile”.

The Blast reported that fans found a February 2008 document, where Jamie Spears is allowed to become Britney’s conservator due to her illness: dementia. pic.twitter.com/Q6itSreTII — Britney Press (@britneypress) May 7, 2020

Funny how Britney has ~according to Jamie dementia but then can proceed with several world tours, remember her songs and choreography, promote a lingerie line and perfumes, record/write and release new songs. Fuck Conservatorship abuse! https://t.co/5R2ctIQ6ya — Noonie (@noonie_mp3) May 7, 2020