Giulia De Lellis scansate, l’Egitto capitale dell’Africa è acqua passata. Sembra infatti che Britney Spears creda che Roma e il Vaticano si trovino in Spagna.



“Lei è sempre stata carina, ultimamente forse non sta benissimo. Le ho chiesto se potevamo fare una posa particolare e lei mi ha risposto ‘non oggi tesoro, non sto bene’. Mi sono avvicinato, lei ha messo il suo braccio intorno a me ed io ho fatto lo stesso. Poi è uscita dalla stanza.

Io sono restato nella stanza con il fotografo e lei fuori si è messa ad urlare ‘ma perché tutti vogliono toccare il mio corpo?”

Qualcosa deve essere successo in questo breve tempo. Anche perché agli ultimi meet and greet lei era davvero fantastica. Pensate che per due date ha preso in mano i miei rosari e mi ha chiesto dove li avessi comprati. Io le ho detto a Roma, quando all’inizio dell’estate ho visitato il Vaticano. Lei a quel punto mi ha risposto “Il Vaticano? Dov’è in Spagna vero?” Io le ho risposto che non è così e che Roma e il Vaticano si trovano in Italia. Brit ha anche toccato i miei tatuaggi e li ha adorati.

Lei mi ha anche detto che le faceva piacere vedermi, perché ero una faccia familiare e le ricordavo l’America, casa.”