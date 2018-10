Scopriamo insieme le migliori canzoni della Dark Polo Gang, il gruppo trap che odia le etichette e che ha conquistato tutti con il loro linguaggio originale.

Sono un fenomeno che di certo non passa inosservato e che negli ultimi anni si sono fatti strada con il loro stile singolare: parliamo della Dark Polo Gang, band romana composta da Wayne, Tony Effe, Pyrex e l’ex componente Side, nonché dal producer Sick Luke. Andiamo alla scoperta della loro musica attraverso alcune delle loro migliori canzoni di sempre!

Dark Polo Gang: le canzoni più belle

Un viaggio attraverso alcuni dei più grandi successi della Dpg. Attenzione, al primo ascolto potreste ritrovarvi confusi, ma ve lo assicuriamo: questi pezzi vi creeranno una strana dipendenza. Cominciamo!

Dark Polo Gang: Magazine

Partiamo da un pezzo tratto da Twins, l’album dove cantano principalmente Tony Effe e Wayne. La scena in questo caso è tutta di Tony, che se la prende con la solita arroganza e simpatia. Testo divertente e che come al solito tratta temi cari alla band come soldi, donne, successo e altro ancora. Ecco il primo pezzo della nostra top five. Il video poi, è tutto da vedere:

Dark Polo Gang: Caramelle

Traccia numero uno, sempre estratta dal disco Twins, Caramelle è il perfetto incontro fra le due voci protagoniste dell’album, Wayne e Tony. Nel ritornello, invece, la voce femminile è di Peachwalnut. Il video è in pieno stile gansta e vi farà divertire:

Dark Polo Gang: Spezzacuori

Ancora da Twins, ma questa volta il palco se lo prende Wayne, che canta un pezzo dalle forti tinte ironiche. «Piccolo bastardo, piccolo spezzacuori, la tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori». Insomma, la genialità comincia a venire fuori… Ecco per voi il video del pezzo.

Dark Polo Gang: Cavallini

Facciamo un salto indietro, più precisamente al 2016. La Dark comincia a ottenere successo e in quell’anno esce un brano realizzato con un altro artista destinato a diventare famoso in tutta Italia. Si tratta di Sfera Ebbasta; il pezzo, invece, è Cavallini. Ecco il video.

Dark Polo Gang: Mafia

Altra canzone del 2016 tratta da Crack Musica. E anche in questo caso è facile capire sin dal titolo come fra gli intenti maggiori della band ci sia quello di provocare. Ecco l’ultimo video della top five di oggi:

Dark Polo Gang: British

Esatto, avevamo detto 5, ma con la Dpg non si può mai prevedere nulla. Ecco per voi l’ultimo regalo, British, estratto dall’album del 2018 della Dark, Trap Lovers. Di seguito il video: