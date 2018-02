Dai creatori dell’apprezzatissimo gioco intitolato Love You to Bits, Alike Studio è ora lieta di presentare la nuova avventura “Bring You Home”.

Bring You Home è la nuova avventura per iPhone e iPad che vi catapulterà nel bellissimo e coloratissimo mondo di Polo, umile alieno che dovrà affrontare una serie di mondi in modo frenetico per riscattare la sua mascotte extraterrestre sequestrata.

Bring You Home viene presentata come un’avventura in stile puzzle game, pensata per tutta la famiglia. Non dovrai controllare direttamente il personaggio, ma il livello! Questo sarà possibile cambiando e riordinando i pezzi di ogni livello per scoprire il cammino più sicuro per Polo, il protagonista. Secondo quanto dichiarato dagli stessi autori, con questa nuova meccanica, anche sbagliarsi risulterà divertente. Se Polo dovesse ritrovarsi con un destino fatale, sarà sufficiente retrocedere nel tempo per ripristinare il cammino.

L’avventura proporrà personaggi magici, sorprese bizzarre e molti pericoli insidiosi. Tutto questo per recuperare la mascotte scomparsa. L’app propone una meccanica di gioco innovativa ed ingegnosa, numerosi livelli da affrontare, ambienti coloratissimi e tanto coinvolgimento.

Link – Prezzo 3,49 €