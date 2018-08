Con il suo mega yacht di 124 metri è tornato a Brindisi in questi giorni, con scorta al seguito e un super equipaggio. Era ormeggiato al porto. Ma nella sua permanenza nella città pugliese l’emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, aveva un desiderio da realizzare: quello di rincontrare quell’anziana signora che circa 20 anni fa lo aveva ospitato in casa sua perpoter usufruire della toilette.

E così Teresa Borsetti, 89 anni brindisina, il 16 agosto scorso lo ha ritrovato dietro alla sua porta. Lo racconta ancora emozionata sua figlia Antonella Conte. Una favola moderna, dove i protagonisti sono un’anziana e umile donna e un gentile emiro. Teresa vive in una piccola casa a piano terra nell’antico quartiere delle Sciabiche alla fine del lungomare di Brindisi, quello che una volta era il quartiere dei pescatori.

Bisogna fare un salto di circa 20 anni. La donna era seduta fuori dalla porta della sua abitazione, nella zona non c’era nulla allora, solo case, quando ad un certo punto di presenta un turista. “Era un uomo molto alto, di bello aspetto – racconta la figlia – e scuro di carnagione. Aveva bisogno di un bagno, era accompagnato dalle sue guardie del corpo e c’era l’agente marittimo Teo Titi che curava la sua permanenza a Brindisi. Mia madre lo ha accolto in casa, permettendogli di usufruire del bagno. Qui prima non c’erano locali pubblici. Solo dopo le è stato detto che si trattava di un emiro”.

Tutto sembrava essere finito lì. Per anni la famiglia di Teresa ha scherzato su questa circostanza. Ma il gesto di ospitalità non è mai stato dimenticato dall’uomo. Due giorni fa l’emiro ha chiesto all’agente marittimo di poter rincontrare quella donna. “Titi – racconta ancora la figlia di Teresa – è venuto a casa mia qualche giorno fa ed ha chiesto a mia madre se volesse rivederlo e chiaramente lei ha accettato”.

Questa volta all’incontro era presente tutta la famiglia dell’anziana signora, ben 10 figli con tutti i nipoti. Hamad bin Khalifa Al Thani è arrivato con la sua scorta, la figlia e il genero. Appena ha visto la donna l’ha abbracciata, lei lo ha fatto accomodare nella sua umile cucina e gli offerto il caffè. Ha voluto sapere di lei, della sua vita. Parlava in inglese e l’agente faceva da traduttore. È stato un momento bellissimo per nostra madre – conclude Antonella Conte – era emozionata. Noi tutti la guardavamo entusiasti”.

Prima di congedarsi l’uomo le ha consegnato un regalo, un pensiero per lei in segno di riconoscenza per quel gesto che non aveva dimenticato. Non solo, ma l’ha invitata anche in Qatar con la sua famiglia. Vorrebbe rivederla e ricambiare la sua ospitalità. Forse un viaggio nel periodo di Natale. Ci pensa la signora Teresa. Chissà. Nelle favole tutto può accadere.