Brigitte Nielsen in sedia a rotelle

(FOTOGRAMMA)

Stanca e in sedia a rotelle. E’ apparsa così Brigitte Nielsen, fotografata al suo arrivo a Philadelphia, in Pennsylvania, dove è impegnata nelle riprese del film ‘Creed 2’. Una volta arrivata in aeroporto, l’attrice è stata accompagnata al SUV, spinta da un assistente.

La nuova pellicola – con protagonista ancora una volta Sylvester Stallone nei panni di Balboa – è il sequel del fortunatissimo spin-off del franchise di Rocky nel quale, questa volta, Creed combatterà contro il figlio di uno storico nemico del pugile italo-americano, Ivan Drago.