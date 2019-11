Brigitte Nielsen, intervistata da The Talk per la CBS, ha svelato un aneddoto di oltre trent’anni fa, di quando picchiò Madonna all’interno di un club e non contenta si fece pure suo marito, Sean Penn.

“Nel 1987 ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia. Era a mano aperta e ha avuto un grande impatto considerando che lei non è molto grande mentre io sono una gigante. Ricordo che sei ragazzi corpulenti mi sono venuti a prendere – ed era abbastanza giusto, voglio dire, probabilmente non avrei dovuto farlo – e mi hanno portata fuori dal club. Ma il meglio della storia deve ancora venire. Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia perché ero stata troppo maleducata e ho passato una notte con suo marito Sean Penn”.

All’epoca l’attrice era sposata con Sylvester Stallone.