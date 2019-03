Briga, intervistato da Leggo in merito all’uscita del suo nuovo singolo, ha parlato delle conseguenze della popolarità e di tutte le avances ricevute sia da uomini che da donne.

Alcuni spasimanti del rapper sarebbero anche degli uomini famosi, ma i nomi – ovviamente – non li ha voluti fare.

«Quando sei popolare hai una fila di ragazze. Il risultato è un appagamento momentaneo. Quando ne hai tante, ti viene il dubbio di trattarle come autonoleggio: fai il pieno di niente, nonostante abbia un’altissima considerazione delle donne. Oggi non è trasgressivo vedere qualcosa di pornografico. È più interessante incontrare una ragazza per strada. Se ho ricevuto proposte osè? Avoja anche da personaggi dello spettacolo, ma non faccio nomi. Non ci penso proprio. Dico solo che non c’è il confine dei ruoli. Ultimamente anche uomini, sì. Soprattutto dopo l’accoppiata a Sanremo con Patty Pravo. Uno mi ha scritto che farebbe l’amore con me. Ho risposto: Anche io, se fossi una bella fi*a. Rido di fronte all’intraprendenza. Senza tabù».