“Più che destabilizzare, fa rabbrividire“. E’ lo schietto commento di Elisabetta Gregoraci sulla nuova relazione dell’ex marito Flavio Briatore di 69 anni con la studentessa di 20 anni Benedetta Bosi. La replica della showgirl di Soverato in California con il loro figlio Nathan Falco ad alcuni post su Instagram che facevano riferimento alla coppia. “Ele tu mi sembri una ragazza con dei valori e dei principi, io quando stasera ho visto le foto del tuo ex con quella bimba, non ci potevo credere” le scrivono, aggiungendo “credo che tu abbia sopportato tanto per molti anni“. E lei risponde: “Tanto”. “Non è un problema di avere un altro rapporto” rincara la dose un altro fan, “ma l’età”. “Poveraccio si è dato la zappa sui piedi da solo, perché ha scombussolato gli equilibri di età tra un uomo e una donna… E poi la gente non aspetta altro per fare battute, battutine e battutacce…”. “Me lo auguro” che “se ne renda conto, ma non ne sono sicura”, chiude la Gregoraci, mostrando un po’ di preoccupazione per l’ex marito.

