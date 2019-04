Due bambini di 6 e 7 anni sono stati aggrediti da un pitbull a Limbiate, in Brianza. E’ successo alle 17 circa in via Monte Sabotino 21, proprio vicino a casa dei bimbi. Il personale del 118 è intervenuto per dare le prime cure alla bambina, morsa sul volto; il piccolo invece era stato preso alla spalla. I due sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza, sottoposti a visita e medicazioni per le profonde ferite riportate.

Da una prima ricostruzione risulta che entrambi i bambini stavano giocando nel cortile interno quando sono stati aggrediti dal cane appartenente a un 39enne equadoriano residente nella stessa via. C’e’ voluto l’intervento di alcuni condomini della palazzina per salvare i bambini dalla furia del cane. Il personale dell’Asst di Monza ha preso in consegna l’animale (registrato come Drako, nato nel 2017). Il proprietario e’ stato denunciato.