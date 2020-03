Brian May sta usando il distanziamento sociale come opportunità di insegnamento. L’artista, infatti, insegna ai fan come suonare Bohemian Rhapsody e altri brani dei Queen.

Brian May sfrutta l’isolamento personale per il COVID-19, insegnando ai fan come suonare le canzoni dei Queen. La scorsa settimana, il musicista ha lanciato il progetto MicroConcert con l’obiettivo di guidare i fan nell’apprendimento dell’assolo di Bohemian Rhapsody e non solo.

“Nel mio salotto di casa – dove, sennò?! Mi sembra di avere quasi tutti i miei soliti canali per intrattenervi”, ha pubblicato May. “Quindi forse qui su [Instagram, ndr] è il posto dove eseguire micro concerti in tutto l’etere. È un buon piano?“.

May ha insegnato al suo pubblico come suonare classici dei Queen, come Bohemian Rhapsody e Keep Yourself Alive.

Brian May dei Queen: lezioni di musica su Instagram

Brian May ha scelto Instagram come canale preferenziale per insegnare ai fan come suonare l’assolo di Bohemian Rhapsody, ma anche altre canzoni iconiche della carriera dei Queen:

Il post:

In tempi di Coronavirus, l’artista afferma quanto segue: “Non sto interagendo con nessuno tranne me, signori, e questo significa che al momento non posso andare in studio.”

Coronavirus, tanti gli artisti che usano il live streaming Instagram

Innumerevoli musicisti stanno condividendo la loro arte attraverso il live streaming di Instagram mentre i governi di tutto il mondo continuano a portare avanti l’auto-isolamento e il distanziamento sociale nella speranza di rallentare la diffusione del Coronavirus.

Coldplay, Brian May, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi e molti altri utilizzano i social per stare vicino ai fan in questo difficile momento storico.

In un video, che è seguito dopo la notizia del blocco del Regno Unito, May ha invitato i suoi seguaci a “mantenere la calma e creare” mentre rimangono in casa. “E proviamo ancora a goderci ogni giorno che ci viene dato“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BrianMayCom

