Brian May miglior chitarrista di tutti i tempi per Total Guitar: il leggendario musicista dei Queen ha condiviso la notizia su Instagram.

In un recente post su Instagram, l’iconico chitarrista dei Queen, Brian May, ha condiviso una foto della copertina della rivista Total Guitar e ha suggerito a tutti di acquistare la rivista.

Nella didascalia del post, Brian ha dichiarato di non fare pubblicità, ma vuole che tutti sappiano chi è il miglior chitarrista del mondo, secondo la famosa rivista.

Il post di Brian ha ottenuto circa 65.000 Mi piace in meno di dieci ore e la maggior parte dei fan è andata nella sezione dei commenti per condividere le proprie reazioni.

Brian May eletto miglior chitarrista di sempre da Total Guitar



All’inizio di quest’anno, Total Guitar ha chiesto ai suoi lettori di votare al fine di scegliere il più grande chitarrista rock di tutti i tempi e i risultati sono arrivati.

Il chitarrista elettrico ha ottenuto la posizione numero uno. Il leggendario musicista dei Queen – che, di recente, ha fatto preoccupare i fan a causa di un infarto – ha scalzato Jimi Hendrix, conquistando il podio.

Il post di Brian May su Instagram:

Per onorare il chitarrista, i lettori di Total Guitar lo hanno incoronato come il più grande esponente della sua categoria. E, di recente, la rivista ha incontrato May per parlare di tutto ciò che riguarda la chitarra.

“Sono assolutamente senza parole. Sono sbalordito. Devo dire che è completamente inaspettato. Ovviamente sono profondamente commosso dal fatto che la gente si senta così nei miei confronti. Ma non mi illudo di essere, tecnicamente, nell’albo dei più grandi chitarristi.”

E ha aggiunto: “Immagino che questo mi dica che quello che ho fatto ha influenzato le persone, e questo significa molto per me. Non pretenderò mai di essere un grande chitarrista nel senso di, sai, un virtuoso. Credo che cercherò di suonare con il cuore e questo è tutto“.

Brian May: “Jimi Hendrix è il mio numero uno“

Alla domanda sul chitarrista che è arrivato al numero due, Jimi Hendrix, May ha detto:

“Jimi è, ovviamente, il mio numero uno. E l’ho sempre detto. Per me, è ancora qualcosa di sovrumano. È come se venisse davvero da un pianeta alieno e non saprò mai esattamente come ha fatto quello che ha fatto. E ogni volta che torno da Hendrix, sono entusiasta e sbalordito, e ho di nuovo quella sensazione, come se dovessi rinunciare a suonare la chitarra, perché non riesco ad affrontarlo […] non smetto mai di imparare da Jimi.”

Oltre alla chat con May e ai risultati del sondaggio completo, il numero speciale di Total Guitar presenta anche i suoi 20 migliori momenti con la chitarra.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BrianMayCom

