L’industria musicale non sfugge agli effetti della Brexit. Come si legge sul sito gov.uk, infatti, a partire dal 2021 i musicisti al di fuori del Regno Unito dovranno richiedere un visto e pagare circa 244 sterline per potersi esibire nel paese. Gli artisti avranno bisogno di un visto ‘Tier 5’, ovvero per chi deve esercitare un lavoro temporaneo in campo artistico o sportivo il che comprende spettacoli, audizioni, seminari, presenze a festival, conferenze ed eventi. La nuova regolamentazione entrerà in vigore a gennaio 2021, dopo la fine del periodo di transizione per la Brexit a dicembre 2020.

