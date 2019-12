La data è confermata e definitiva: il 31 gennaio il Regno Unito uscirà dalla Ue e dall’area di libero scambio. Da lì, saranno 11 i mesi fino al 31 dicembre 2020 per completare l’addio e siglare accordi commerciali e doganali con il resto dell’Europa. Sono molte le aziende italiane che, allenate dall’estenuante ping-pong, hanno già portato a casa la garanzia di continuità e altre, invece, che stanno rapidamente pensando di riorientare le proprie scelte di business verso il Regno Unito. I risultati dell’European Employer Survey Report, stilato da Littler e presentato a Londra qualche settimana fa, evidenziavano come una parte sorprendentemente alta degli intervistati si senta preparata per l’impatto occupazionale di Brexit.

Fonte