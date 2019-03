“L’Italia è il paese economicamente meno in salute in Europa e soffrirà di riflesso di qualsiasi decisione politica scomposta che potrebbe emergere con riferimento alla Brexit. Ma, al di là di impatti di breve termine, non prevedo conseguenze significative per noi. Certo, per quelle imprese italiane, ad esempio banche, che hanno aperto attività a Londra vedendo il mercato inglese come un’opportunità, probabilmente diventerà più difficile mettere a frutto gli investimenti realizzati”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Maurizio Primanni, ceo di Excellence Consulting, società di consulenza del settore bancario nonché osservatore della finanza internazionale.

Fonte