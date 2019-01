“E’ una situazione che innanzitutto porta tanta incertezza dal punto di vista economico. Un’uscita traumatica, ‘dura’, della Gran Bretagna avrebbe effetti duri sull’economia del Paese e anche dell’Europa, con un rischio concreto di recessione. Un rischio per la Gran Bretagna ma naturalmente per tutti i Paesi europei che hanno un interscambio commerciale con il Regno Unito, come anche noi”. E’ lo scenario che l’economista Pietro Reichlin, professore di Economia alla Luiss ‘Guido Carli’ di Roma, traccia, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, sulla Brexit dopo la bocciatura di ieri da parte del Parlamento del Regno Unito, dell’accordo May-Ue.

