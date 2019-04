“In questo momento la Brexit è un casus belli, un pretesto, ma il vero problema è la lotta interna al Parlamento britannico. Siamo dentro a una tragedia shakespeariana, nel senso che ci sono, come ai tempi di Enrico VIII o Elisabetta I, più fazioni in lotta: e Theresa May, che peraltro non ha il carisma di Margaret Thatcher, se la deve vedere non solo con i laburisti, ma anche con la fronda organizzata da una parte del suo partito, il partito conservatore”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Loretta Napoleoni, economista e saggista, che vive da molti anni nel Regno Unito, a Londra. Per Napoleoni, con la discussione intorno alla Brexit stiamo assistendo “al ritorno in grande di una parte dello spirito inglese, quello della Guerra delle Rose per intenderci, spirito che fa parte di questa nazione e della sua storia”.

Fonte