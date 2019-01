“Effetto Brexit? Noi cerchiamo di difendere le quote di mercato acquisite”. Lo dice, in un’intervista a Adnkronos/Labitalia, Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan spa, azienda leader della panificazione italiana. “La nostra azienda – spiega – è impegnata in un progetto di internazionalizzazione finalizzato alla promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, attraverso un prodotto, il pane di Altamura dop e prodotti similari, che nella loro semplicità celebrano il gusto, il profumo, la cultura e la tradizione di una terra, la Puglia, l’Italia nel mondo. E tra i vari paesi in cui i prodotti della Oropan, a marchio ‘Forte’, sono diffusi c’è il mercato Uk”.

