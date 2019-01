La Brexit rischia di cambiare completamente il volto della mobilità internazionale a fini lavorativi. Nel clima di incertezza attuale, come consiglia Bdo, network internazionale che vanta una profonda esperienza nella gestione delle risorse umane in mobilità o distaccate all’estero, è “quindi auspicabile per tutti gli europei che lavorano in Gran Bretagna, ma anche per i britannici operativi in Paesi membri dell’Ue, nonché per i datori di lavoro di queste categorie di risorse umane, interrogarsi sulle opportunità offerte e sulle differenze in materia di fiscalità e diritto del lavoro”.

