Un salto indietro di quasi un secolo, all’epoca della civiltà contadina e del lavoro nei campi, delle fiasche di vino e delle canzoni improvvisate: era il tempo dei canti da osteria, che sabato sera torneranno a vivere per le strade e i locali di Vallio, nel Bresciano, per la prima edizione della “Rassegna” a loro dedicata, con la partecipazione di undici squadre di cantori – l’ultima aggiunta solo poche ore fa – in arrivo da cinque regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto.Nessun premio in denaro e nessuna coppa, ma spiedo e vino a volontà e l’occasione per fare un po’ di bisboccia, aspettando gli applausi del pubblico presente che a quanto pare sarà quello delle grandi occasioni: l’evento pubblicato su Facebook ha già superato i 6000 contatti, per Vallio è il record di sempre.

Un vero “dream team” del blues nostrano, canzoni spesso tristi che raccontavano della fatica e della poverta’: in campo domani sera ben cinque squadre bresciane (i cantori di Vallio, Sabbio e Serle, i Vocali dell’Agna di Vobarno, i Contradaioli di Manerba) e poi i gruppi spontanei della Val Germanasca e Val Pellice (provincia di Torino) e di Farini (Piacenza), il duo femminile D’Altrocanto di Padova, i Cantà Prooman di Premana di Lecco, i cantori dell’Oltrepò Pavese.