TORINO – “Brescia ancora vivo? Credo che sia importante dirlo e dimostrarlo. Oggi siamo venuti qui e il Brescia c’era. La prestazione c’è stata in tutta la partita, spesso quando rimani in 10 prendi 3-4 gol. È vero che hanno avuto chance importanti ma il Brescia ha mantenuto il campo e fatto bene la fase difensiva”. Lo ha detto il tecnico dei bresciani, Diego Lopez, dopo il ko contro la Juventus.

“L’espulsione ha cambiato la partita”

“Nel secondo tempo, anche in 10, abbiamo avuto una palla importante – ha detto Lopez ai microfoni di Sky -. Nei primi 30 minuti la squadra ha trovato anche spazi e li abbiamo occupati bene. Si stava facendo la partita giusta, poi l’espulsione ha cambiato la partita, soprattutto in un campo come questo. Intervento di Cuadrado su Bisoli? Ero lì vicino, per me era da ammonire. Ci poteva stare anche il rosso. Sono cose che possono capitare, la cosa importante è che la squadra ha lavorato bene e quando siamo potuti uscire lo abbiamo fatto. Dovevamo accompagnare un po’ di più, molte volte abbiamo dato loro la palla. Si poteva fare qualcosa in più ma a volte la squadra deve difendere e cerca di mettersi bene per difendere”.

“Dovevamo stare più vicini a Balotelli”

“Balotelli era in difficoltà perché gli arrivava la palla ed era molto solo, dovevamo essere più vicini a lui. Difficile parlare della prestazione singola, nella fase offensiva dove ci mancava un giocatore era molto difficile”, ha concluso Lopez.







Fonte