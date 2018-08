Brescia, l'autopsia sulla 35enne uccisa dall'amante. La difesa dell'uomo: "Ci siamo spinti ed è caduta"

E’ in corso l’autopsia sul corpo di Manuela Bailo, la 35enne di Nave, in provincia di Brescia, sepolta dall’amante Fabrizio Pasini, 48 anni, in una cascina abbandonata nelle campagne tra Brescia e Cremona.

L’uomo ha fatto ritrovare il corpo solamente ieri, tre settimane dopo la morte della donna e dopo aver trascorso quindici giorni in vacanza con la moglie e i figli in Sardegna. Il sostituto procuratore di Brescia, Francesco Milanesi, ha conferito l’incarico al medico legale che avrà novanta giorni di tempo per depositare la relazione. Non è chiaro, infatti, come la 35enne sia stata uccisa ed è da indagare anche il movente del delitto.

Fabrizio Pasini, foto da Facebook

La versione dell’uomo, che ha accompagnato i carabinieri nelle campagne tra Brescia e Cremona per restituire il corpo della 35enne, è che tra i due ci sia stata una lite: “Ci siamo spinti ed è caduta dalle scale” ha detto Pasini nella confessione. “Le indagini non sono ancora concluse – aggiunge ora il suo avvocato, Matteo Scapaticci – è una vicenda da ricostruire”. Il legale ha anche aggiunto che Pasini, impiegato alla Uil come la vittima, “è consapevole della gravità della situazione, si è reso conto di quello che ha fatto e sta mostrando pentimento”.

L’omicidio di Manuela Bailo, la cascina abbandonata in cui era sepolto il corpo