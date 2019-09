Quasi ventimila spettatori, stadio esaurito, code fuori dai negozi ufficiali del club per acquistare i biglietti nei giorni scorsi. La febbre di Brescia-Juventus si accompagna all’entusiasmo per il possibile debutto di Mario Balotelli con la maglia delle Rondinelle dopo quattro giornate di squalifica eredità dell’esperienza in Ligue 1 nella scorsa stagione. Brescia si appresta a vivere una serata speciale domani sera (ore 21). Arrivano i Campioni d’Italia con i suoi campioni. Anche se Cristiano Ronaldo è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare. La neo-promossa può rispondere con Mario, idolo di casa che ha iniziato a giocare a calcio sul prato dell’oratorio di Mompiano a poche centinaia di metri dal Rigamonti.

Adesso è disponibile, ma Corini sta ancora pensando se schierarlo dall’inizio: “Devo valutare attentamente e lo farò fino all’ultimo minuto – dice l’allenatore del Brescia – devo capire cosa guadagno e cosa perdo. Sono contento di come Mario si stia predisponendo al sacrificio. Da lui voglio determinate cose, deve adattarsi all squadra, ma è ovvio che anche la squadra deve andare incontro a lui per metterlo nelle condizioni di dare tutto il suo meglio”. Balotelli sta cercando la condizione migliore. Si è allenato da solo in estate prima della chiamata del Brescia. Da quel momento, oltre alle sedute con i compagni, ha sostenuto alcuni test amichevoli. Ma ovviamente manca il ritmo partita in gare ufficiali. E quindi la condizione non può ancora essere ottimale. Senza dimenticare che finora chi ha occupato il centro dell’attacco del Brescia ha fatto molto bene: Alfredo Donnarumma ha già segnato 3 gol ed è nelle zone nobili della classifica marcatori. E la squadra in generale è partita bene con 6 punti in 4 giornate, bilancio positivo per una neopromossa. Vittorie a Cagliari e Udine.

Good morning!!!?????????? — Mario Balotelli (@FinallyMario) September 23, 2019

Manca ancora un successo in casa: finora le Rondinelle hanno giocato una sola partita tra le mura amiche, persa contro il Bologna. Ci sono tutti gli elementi per sognare una notte speciale in uno stadio appena rinnovato pronto a vivere la sua prima serata di gala. Un copione che entusiasma Brescia. Il debutto di Balotelli dal primo minuto non è ancora sicuro. Nelle dichiarazioni degli ultimi giorni l’attaccante ha snobbato l’importanza del confronto con la Juventus, protagonista di tante sfide nel corso della carriera, soprattuto nei primi anni vissuti con la maglia dell’Inter. L’attesa della partitissima e del possibile esordio di Mario (potrebbe essere uno spezzone a gara in corso se non sarà un debutto da titolare) elettrizza il pubblico. “Good moorning”, ha scritto questa mattina Balotelli su Twitter con un cuoricino azzurro pensando al Brescia. Il conto alla rovescia è cominciato.