Grosso: “Conosco Balotelli dai tempi dell’Inter, ragazzo d’oro”

Il Brescia riparte da Fabio Grosso con l’obiettivo di assicurarsi la permanenza nel massimo campionato. Impresa tutt’altro che banale considerando che le rondinelle, dopo la sconfitta a Verona, condividono l’ultimo posto in classifica con la Spal con 7 punti. Tocca insomma al campione del mondo del 2006, ex tecnico di Bari ed Hellas, imprimere una sterzata a questo trend e portare in salvo la squadra lombarda.

L’avventura di Grosso come allenatore del Brescia inizia proprio con un pensiero per Eugenio Corini, il suo predecessore esonerato dal presidente Cellino dopo la sconfitta al ‘Bentegodi’. “Saluto Eugenio, è un amico che ha dato un’identità alla squadra – le prime parole del nuovo allenatore del Brescia durante la presentazione ufficiale -. Dovremo cercare di fare subito risultati e mettere fieno in cascina perché l’obiettivo da raggiungere con ogni mezzo è la salvezza”. Per riuscirci Grosso non nasconde di puntare molto su Mario Balotelli, in questi giorni al centro dell’attenzione per questioni extrasportive. “Lo conosco dai tempi dell’Inter – dice l’ex terzino -, lui era nel settore giovanile ma già si vedevano le sue qualità. Mario è un ragazzo d’oro, sorridente e generoso. Questo sport ti mette dentro un frullatore e ti devi difendere e costruire una corazza. Ha un potenziale enorme ed è stato in grado di dimostrarlo ritagliandosi momenti di gloria. Finora non ha dato continuità alle sue qualità”.

“Cellino? Ha un carattere particolare ma io sono pronto”

Il tecnico non ha avuto dubbi ad accettare l’offerta di Cellino, presidente che non ha sempre un rapporto idilliaco con gli allenatori. “Ha un carattere particolare ma io sono pronto. Per me questa è una grandissima opportunità, nata all’improvviso e della quale sono orgoglioso. Sono convinto che abbiamo le carte in regola per centrare un obiettivo grandissimo come la salvezza. Ora c’è bisogno di tranquillità e di ritrovare spensieratezza. Non mancano ovviamente le insidie, ma preferisco pensare agli aspetti positivi di questa sfida”, afferma Grosso, che crede nelle qualità della rosa a sua disposizione: “Non farò stravolgimenti, ma è chiaro che con il tempo metterò qualcosa di mio puntando sul collettivo e non sui singoli. Il modulo non è un problema, questa squadra può giocare sia a 4 che a 3”.

“Sul razzismo bisogna agire”

Chiusura legata alla questione del razzismo, che ha visto proprio il Brescia e Balotelli protagonisti delle ultime vicende di cronaca. “Siamo nel 2019 e dobbiamo essere in grado di crescere e migliorare – ha sottolineato Grosso -, da altre parti ci sono riusciti. Anche anche noi abbiamo grandissime qualità. Possiamo agire andando a colpire quelli che purtroppo all’interno dello stadio rovinano la nomea dello sport. Non c’è molto da commentare, solo da agire e fare passi avanti”.