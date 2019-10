L’Inter si lascia alle spalle il pareggio casalingo con il Parma e torna alla vittoria per 2-1 sul campo del Brescia, un successo sofferto che porta la prestigiosa firma di Lautaro Martinez al 23′ e Romelu Lukaku al 62′ e permette ai nerazzurri di scavalcare almeno per una sera la Juventus in vetta alla classifica della Serie A. Handanovic e compagni salgono a quota 25 in classifica, due punti in più dei bianconeri, impegnati domani in casa con il Genoa. Inutile l’autogol di Skriniar al 76′ per le ‘rondinelle’ che, pur giocando un grande secondo tempo, restano ferme a quota 7 al terz’ultimo posto.

