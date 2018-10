L’agenzia delle entrate chiede di pagare le tasse ai trafficanti di droga. In 24 erano stati fermati in una operazione sull’asse Trento Brescia. Ora, oltre all’arresto e alle conseguenze penali delle loro azioni, hanno ricevuto una cartella esattoriale pesantissima.

L’Agenzia delle Entrate – scrive il Giornale di Brescia – ha fatto loro i conti in tasca chiedendo tasse per 5 milioni di euro mai dichiarati. Nel conto è compreso quanto hanno presumibilmente guadagnato (e, ovviamente, mai dichiarato) nel 2015 e 2016 con l’aggiunta degli interessi.

Gli esperti del Fisco hanno calcolato che, vendendo 147 chili di hashish e 3 di cocaina, i guadagni del 2015 sino stati di 4 milioni e 781mila euro. Un po’ più magri i guadagni dell’anno successivo: 3 milioni e 920mila euro per la vendita di 187 chili di hashish. Calcolato il reddito, è interessante sottolineare anche il principio sul quale si sono appoggiati i tecnici delle Agenzie delle Entrate: “L’attività illecita svolta in modo sistematico, abituale e professionale, mediante il compimento di una serie di atti coordinati, può essere inquadrata nell’esercizio di attività organizzata in forma di impresa diretta alla cessione di beni al dettaglio e, come tale, assoggettata a Irpef, Irap e Iva”.