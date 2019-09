La seconda di Balotelli

– Dopo la Juventus, il Napoli. Eugenio Corini testa la forza delle pretendenti scudetto insieme al suo Brescia, che contro i bianconeri ha fatto un’eccellente figura, costringendo i campioni d’Italia a soffrire per portare a casa i tre punti. “Affrontiamo una squadra di livello internazionale – ha dichiarato il tecnico presentando la sfida di domenica al San Paolo – che ha tante soluzioni e arriva da una sconfitta maturata per una serie di concause, dopo che il gol del Napoli sembrava potesse arrivare da un momento all’altro. Troveremo una squadra arrabbiata, che affronteremo consapevoli delle qualità che possiamo contrapporre”.

Il dubbio principale per le Rondinelle riguarda Mario Balotelli, rientrato da titolare contro la Juventus dopo aver scontato i quattro turni di squalifica: “Voglio valutarlo bene, ha avuto anche un piccolo problema al collo. Penso che le motivazioni, a volte, portino ad andare oltre alla fatica, e che giocare gli possa fare bene”. Ballottaggio Romulo-Spalek sulla trequarti, per il resto si dovrebbe vedere la stessa formazione che ha affrontato la Juventus, con Martella che insidia Mateju per il ruolo di terzino sinistro.