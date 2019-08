Nessun “effetto San Siro”

– “Abbiamo le carte in regola per andare a San Siro a fare la nostra partita”. Eugenio Corini guarda senza paura alla sfida in casa del Milan. Il tecnico del Brescia, già vincente all’esordio a Cagliari, sogna un altro colpo grosso per i suoi: “Vogliamo cercare di tornare a casa con dei punti pesanti in tasca, ripartendo da quanto messo in mostra a Cagliari, senza paura. Troveremo un Milan molto arrabbiato al di là dei valori importanti che ha. La vittoria di Cagliari deve farci sentire ancora più responsabilizzati”.

Corini non teme l’impatto di uno stadio mitico come il Meazza: “So bene le sensazioni che uno degli stadi più importanti del mondo dà, ma ai miei giocatori ho detto che devono pensare solo alla fortuna che hanno di poterci giocare e alla fatica che hanno fatto per poterci arrivare. Ci saranno tanti spettatori, di fronte c’è una squadra di valore che vuole riscatto: tutto molto bello e stimolante”. Non ci sarà Balotelli, ancora squalificato, ma potrebbe rientrare Torregrossa al fianco di Donnarumma: “Mario lavora per trovare la condizione migliore, lo allenerò in maniera uguale a tutti gli altri compagni. Del Milan temo le capacità di giocate dei singoli, Piatek spero rimanga ancora bloccato…”.