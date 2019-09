“Balotelli dentro il progetto”

– Eugenio Corini esce a testa alta dalla sfida persa in casa del Napoli. Il suo Brescia, dopo aver ben figurato con la Juventus a Torino, si è mostrato solido anche al San Paolo contro gli azzurri disputando un ottimo secondo tempo. “Di solito non parlo mai con i ragazzi a fine partita, oggi l’ho fatto. Dopo sei partite, possiamo fare un piccolo bilancio e abbiamo capito che con determinate caratteristiche possiamo salvarci. Per fare un’impresa, però, ci vuole anche un pizzico di fortuna, quella che ci è mancata con Juve e Napoli. La partita importante, però, adesso è quella col Sassuolo”.

Corini torna poi sulla partita: “Il Napoli è una grande squadra e non mi ha deluso nel secondo tempo dove siamo stati bravi noi ad alzare ritmo e baricentro. Se accetti la partita passiva non riparti mai. Noi abbiamo fatto correre giocatori qualitativi. Balotelli? E’ arrivato con grande motivazione. Le qualità tecniche gli sono riconosciute, lo vedo molto coeso e molto dentro il progetto. Da lui mi aspetto sempre qualcosa in più, una prestazione individuale importante che di riflesso poi può aiutare la squadra”. Sulla possibilità di vedere SuperMario e Matri insieme, Corini non si nasconde: “Lavoriamo dall’anno scorso con due punte centrali. Ayè è stato importante in questo inizio di campionato. Possiamo fare gol attraverso il gioco di varie soluzioni”.

“Juve più forte del Napoli”

In pochi giorni Corini ha avuto modo di vedere sia la Juve che il Napoli: “Sono due squadre straordinarie. Gli anni passati hanno mostrato che la Juventus ha qualcosa in più e il Napoli sta rincorrendo, ma complessivamente quella partenopea è una squadra che può competere per lo scudetto. Anche perché c’è un allenatore straordinario come Ancelotti”. E il tecnico non chiude a un futuro in azzurro: “Mai dire mai nella vita”.