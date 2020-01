Joao Pedro sblocca il match di testa

– Andavano entrambe a caccia di una vittoria scacciacrisi, per un po’ l’hanno pure assaporata, ma alla fine Brescia e Cagliari si devono accontentare di un punto a testa al termine di un match intenso e a tratti scorbutico. I sardi tornano a far punti dopo 4 sconfitte consecutive in campionato (più una in Coppa Italia contro l’Inter, a cui renderanno visita nel prossimo turno) grazie alla doppietta messa a segno da Joao Pedro, arrivato a 13 centri personali in serie A, mentre le Rondinelle dopo essere riuscite a ribaltare l’iniziale svantaggio con un Torregrossa in formato super (autore anche lui di una doppietta) perdono la chance per ritrovare il successo che manca dal 14 dicembre (3-0 al Lecce) e rialimentare l’inseguimento alla salvezza (2 punti in cinque gare sono un po’ pochi per i lombardi per cavarsi d’impaccio dalle paludi della bassa classifica). In più il Brescia mastica amaro per l’espulsione di Balotelli, entrato a metà ripresa e cacciato dal campo dall’arbitro dopo soli sette minuti per una plateale protesta (con tanto di offesa) dopo esser stato ammonito per un intervento in gioco pericoloso.

Cagliari subito pericoloso al 3′, quando sul rilancio dei difensori Simeone sguscia a Chancellor e si presenta a tu per tu con Joronen, destro del centravanti argentino e guizzo del portiere che chiude l’angolo e si rifugia in corner. Dalla parte opposta Torregrossa impegna Olsen con un mancino velenoso, sulla respinta Ndoj si trova il pallone tra i piedi e calcia di prima intenzione ma il pallone finisce alto. Al 20′ sardi in vantaggio: bella manovra a destra a liberare Nandez, cross preciso e a centro area imperioso stacco di Joao Pedro che anticipa Cistana e batte in modo imparabile Joronen.

Torregrossa pareggia e poi ribalta tutto

La reazione dei padroni di casa è però immediata e il vantaggio degli uomini di Maran dura poco. Al 27′, su punizione, Tonali disegna uno spiovente perfetto verso l’area affollata dove svetta di testa Torregrossa, anticipa Klavan e mette in rete alle spalle di Olsen. La gara è aperta e al 31′ Joronen nega il bis a Joao Pedro e poco dopo si ripete su Simeone. In avvio di ripresa il sorpasso bresciano: Tonali appoggia per Torregrossa, che controlla e dalla distanza lascia partire un sinistro potente e preciso che si insacca sotto la traversa.

Su rigore ancora Joao Pedro fa 2-2

Il Cagliari non ci sta e Nainggolan tenta l’insursione offensiva, calciando dalla distanza: Joronen sembra impreparato ma con un intervento decisivo riesce ad evitare il peggio. Poi, imbeccato sempre dal belga ex Roma e Inter, è Joao Pedro a sfiorare il 2-2 di testa. Pareggio che giunge poco dopo. Intervento falloso in area di Tonali su Simeone, con l’arbitro Giua che assegna il penalty: conclusione secca di destro, bassa e angolata di Joao Pedro, intuisce Joronen ma non riesce ad evitare il gol numero 13 in campionato per il brasiliano.

Balotelli rosso dopo soli 7 minuti in campo

Il Brescia cerca la vittoria e Chancellor di testa colpisce la parte superiore della traversa. Corini inserisce Balotelli per uno spento Donnarumma, ma la gara di Super Mario dura appena 7 minuti. Dopo una entrata in gioco pericoloso su Pisacane, l’attaccante si prende un cartellino giallo, protesta in modo plateale contro l’arbitro e rimedia il secondo giallo, quindi l’espulsione, finendo anzitempo sotto la doccia. Con l’uomo in più la formazione sarda tenta il forcing nel finale a caccia del colpo esterno, ma Joronen si oppone al destro di Nainggolan in due tempi e salva la squadra lombarda dalla sconfitta. Sarebbe stato un boccone davvero duro da digerire per il presidente Cellino contro il suo ex club…

BRESCIA – CAGLIARI 2-2 (1-1)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Ndoj (1′ st Dessena), Tonali, Romulo; Spalek (1′ st Bjarnason); Torregrossa, Donnarumma (29′ st Balotelli). (12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 18 Aye’, 20 Magnani, 23 Skrabb, 24 Viviani, 26 Martella, 29 Semprini). All. Corini.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (28′ st Oliva), Cigarini (44′ st Cerri), Rog (9′ st Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. (1 Rafael, 28 Cragno, 14 Birsa, 22 Lykogiannis, 40 Walukiewicz)). All. Maran.

ARBITRO: Giua di Olbia.

MARCATORI: nel pt 20′ Joao Pedro (C), 26′ Torregrossa (B); nel st 4′ Torregrossa (B), 23′ Joao Pedro rig. (C ).

ESPULSO: al 36′ st Balotelli (B) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Ndoj (B), Torregrossa (B), Pisacane (C ), Tonali (B), Nandez (C ), Ionita (C ), Pellegrini (C ) per gioco falloso.

ANGOLI: 7-2 per il Cagliari.

RECUPERO: pt 1′, st 4′.

SPETTATORI: 12.133.