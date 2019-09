“Vebennuti al Garrimonti di Mpiammono per il torrino delle Dirronelle in riesse A”. Espressione in “Trancorio” che sta per “contrario” (basta mettere la seconda sillaba davanti alla prima), che è una lingua che si parla solo qui, a Mompiano, dove la A torna otto anni dopo. Una lingua al contrario sembra fatta a puntino per spiegare un match dove succede tutto e pure il suo contrario. Perché il Brescia, per più di un tempo, ha il pieno controllo del match (Corini le indovina tutte, compreso Romulo “falso dieci”) e il Bologna non sembra avere il cambio di passo per risalire. Tutto cambia quando nulla sembra cambiare: Dessena ribalta le sillabe della partita, un tuffo stupido e inutile, in area di rigore, da solo, davanti a Rocchi. Già ammonito, simula e finisce sotto la doccia. E’ la svolta. Il Brescia è costretto ad arroccarsi, a rinunciare a Donnarumma, a lasciare strada all’ospite.

Un passo indietro. E dire che al via, il Bologna aveva preso il pallino del gioco e manovrato con giro palla lento e a difesa schierata non c’è fantasia né rapidità sugli esterni. Fa caldo. Il Brescia quindi “lascia che accada” per una ventina di minuti, poi si schiude. E scopre i limiti ospiti, sui lati, dove Tomyasu spesso e volentieri è preso in mezzo tra due.

Il vantaggio bresciano arriva su un traversone proprio da sinistra su cui Donnarumma, sul secondo palo, si arrampica approfittando del mancato stacco di Denswil e della mancata uscita di Skorupski. L’incornata è piazzata ed elegante e si infila sul palo lontano. Il Bologna sente il pugno, barcolla. La coppia mediana Medel-Dzemaili ha un’età, e si vede. Il Brescia torna ad attendere e basta poco, per uccellare la difesa a zona ancora con Donnarumma, in area, solissimo, dove Tomyasu non c’è e Medel neppure. Il centravanti sistema il mirino e mette il diagonale nell’angolino opposto: un passante vincente da tennis. Due a zero, Bologna non pervenuto, l’assalto alla porta di Joronen è prevedibile, Orsolini è il più attivo ma dalla stessa mattonella di Donnarumma, godendo della stessa libertà, mette a lato. Si rifà, l’ascolano, su punizione, firmando un altro assist, per la testa di Bani salito per il duello aereo oltre Joronen. Due a uno. Partita riaperta? Macché. Il Brescia non si scompone e, su calcio d’angolo, Cistana anticipa Soriano andando incontro al cross e di testa insacca. Tre a uno.



Al riposo, per collegamento video, arriva la strigliata di Mihajlovic. Dentro Santander e fuori Dzemaili ma nulla sembra poter cambiare il corso degli eventi. Corini non sa di finire vittima di fuoco amico. Dessena si tuffa in area, patatrac! secondo giallo. Comincia un’altra partita. Esce Bani per Poli, Medel arretra in linea difensiva, Soriano è efficace in mediana, ma soprattutto sale in cattedra – da trequartista dietro al centravanti – un vecchietto di nome Rodrigo Palacio. E’ lui l’uomo partita del Bologna, se è vero che sigla il gol del 2 a 3, poi di testa incorna costringendo Joronen a una euro parata che per sua sfortuna finisce sui piedi di Denswil che firma il 3 a 3. Un istante dopo serve a Santander il padre di tutti gli assist da gol, ma il Ropero non accetta l’omaggio e calcia goffamente fuori a tu per tu con Joronen. Palacio però completa il suo straordinario show pennellando palla sul sinistro di Orsolini, volèe facile in solitudine e 3 a 4, sorpasso inimmaginabile a squadre complete.

Un buonissimo Brescia è domato, il Bologna non dilaga, e sarebbe stato anche ingiusto, visto il film della partita. In una manciata di minuti a disposizione, Skov Olsen mostra il suo talento, solo Rocchi non lo apprezza negandogli un rigore sacrosanto (il cartellino per simulazione è un insulto al calcio). Alla fine il computo totale dei tiri in porta è 22 a 9 per il Bologna. Solo che in porta il Brescia ne mette sei, il Bologna otto. Dovrà rifletterci, Mihajlovic e il suo staff… Per ora si gode la classifica: Bologna dietro all’Inter a quota sette. Il miracolo Sinisa continua.

Brescia-Bologna 3-4 (1-3)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen – Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju – Bisoli, Tonali (79′ Spalek), Dessena – Romulo (74′ Matri) – Aye’, Donnarumma (63′ Zmrhal). All. Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski – Tomiyasu, Bani (53′ Poli), Denswil, Dijks – Dzemaili (46′ Santander), Medel – Orsolini, Soriano, Sansone – Palacio (88′ Skov Olsen. All. Mihajlovic (in panchina D’Angelo)

ARBITRO: Rocchi di Firenze

RETI: 10′ pt e 19′ pt Donnarumma, 36′ pt Bani, 42′ pt Cistana, 11′ st Palacio, 15′ st Poli, 35′ st Orsolini.

NOTE: giornata calda, terreno in ottime condizioni. Espulso al 48′ Dessena per doppia ammonizione. Ammoniti: Bani, Denswil, Santander, Soriano, Medel, Skov Olsen. Angoli: 10-2 per il Bologna. Recupero: 4′, 6′.