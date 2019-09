– E’ Mario Balotelli l’attrazione principale dell’amichevole tra Brescia e Frosinone. La formazione di Eugenio Corini ha sconfitto per 3-2 i ciociari di Alessandro Nesta, trovando anche il gol dell’ex Inter e Milan: Balotelli ha aperto le marcature al 25′ con un bel colpo di testa su cross di Romulo, per poi rendere il favore con l’assist all’ex genoano per la rete del 2-0. Trotta ha accorciato le distanze nella ripresa ma il Brescia è nuovamente scappato con Bisoli.

Balotelli è apparso in buone condizioni e ha anche colpito un palo sul 3-1, prima della rete del definitivo 3-2 di Vitale. Il match si è giocato sotto gli occhi di Andrea Pirlo: “Se Mario ha scelto di giocare nel Brescia, vuol dire che ha voglia di ripartire e farlo bene. Se ci riuscirà, tutto verrà di conseguenza, anche la Nazionale. Ma sa che dipenderà soltanto da lui”.