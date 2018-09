Brescia: acqua marrone dai rubinetti, la protesta dei cittadini. Il sindaco: "E' potabile"

Foto Facebook

Quello dell’acqua che scende dal rubinetto assumendo varie sfumature di marrone è uno spettacolo a cui gli abitanti di Travagliato (nel Bresciano) sono stati costretti ad assistere troppe volte negli ultimi mesi: il problema, segnalato dal Giornale di Brescia e documentato dagli scatti postati sui social, si ripresenta periodicamente e provoca ogni volta un’ondata di lamentele. Così è in questi giorni.“Il fenomeno interessa solo una zona della città e da Acque Bresciane, il gestore della rete idrica, ci hanno spiegato che la colorazione dell’acqua è data dalla presenza di ferro nel pozzo Breda 2, aperto due anni fa, che va ad aggiungersi al ferro presente in un tratto delle tubature – spiega il sindaco Renato Pasinetti – Abbiamo una rete di 70 km di tubi e quelli ‘incriminati’ sono solo 15, ma capisco che nell’area in cui si manifesta il problema i cittadini siano esasperati. Come amministrazione comunale non abbiamo alcuna competenza diretta sulla questione e infatti le segnalazioni non arrivano a noi, ma al gestore, da cui noi pretendiamo un servizio di qualità. Da maggio stiamo facendo pressioni perché questa situazione si risolva, anche se i controlli periodici di Ats non hanno mai dato risultati allarmanti. Non ho alcun timore per la salute degli abitanti di Travagliato”.

Su Facebook le proteste non mancano: accanto alla foto del suo lavandino, pieno di acqua marroncina, un cittadino ha scritto: “Avranno anche fatto le analisi e il risultato è che possiamo stare tranquilli, ma così non si può continuare”.

Il sindaco sottolinea che “Acque Bresciane mi ha garantito che entro fine ottobre verrà installato un filtro per depurare l’acqua dal ferro del pozzo. Quindi si tratta di aspettare ancora poche settimane. Peraltro il nuovo pozzo era assolutamente indispensabile, perché fino a qualche anno fa nella nostra acqua c’erano tracce di nitrati e di cromo, quello sì molto pericoloso per la salute. Adesso per fortuna c’è solo un problema di colorazione dell’acqua”.