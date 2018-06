Break d'estate

(Fotogramma)

La parentesi di tempo stabile, soleggiato e caldo che ha riguardato l’Italia nel corso del weekend 9-10 giugno è giunta al termine; l’estate subirà una nuova battuta d’arresto. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che nel corso della settimana l’ennesima bassa pressione in arrivo dall’Atlantico con il suo carico di temporali e grandinate attraverserà il Paese da Nord a Sud, accompagnata anche da un abbassamento delle temperature di 10°C.

Oggi, nonostante la giornata parta subito soleggiata e molto calda, il primo fronte perturbato collegato alla bassa pressione comincerà ad interessare il Nord con temporali anche forti, che dal Piemonte si propagheranno alla Lombardia, e quindi al Nord-Est. Domani ancora temporali a carattere sparso sull’arco alpino e sulla Pianura padana, mentre alcuni rovesci cominceranno ad interessare la Toscana e l’Umbria.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avvisa che tra mercoledì e giovedì il centro depressionario affonderà con maggior incisività sull’Italia, andando a colpire soprattutto il Centro-Sud con forti precipitazioni sul Lazio fino a Roma, sull’Abruzzo, sulla Puglia, in Campania e in Calabria; il Nord sarà ancora raggiunto da alcuni temporali. Calo termico generale con i valori massimi che perderanno circa 10°C, come Roma che misurerà soltanto 23°C, e Torino 21°C.