– La break dance si riscatta. Una danza nata nelle comunità afro-americane del Bronx – inizialmente etichettata come “roba da neri” – e che è un must della cultura hip-hop, diventa uno sport olimpico. E l’Italia, per questo debutto, ci sarà grazie a Bboy Bad Matty e Bgirl Lexy, che smessi i panni da breakers sono Mattia Schinco e Alessandra Cortesia.

I due italiani, che saranno in Argentina dal 6 al 18 ottobre di quest’anno, hanno affrontato un lungo percorso di qualificazione: dall’Italia a Berlino con Tokyo per capolinea, ai WDSF World Youth Breaking Championships. Per Schinco, nella terra del Sol Levante, è arrivata anche la medaglia di bronzo ottenuta nella battle finale. Con loro, a Berlino, anche altri due breakers italiani, Francesco Bressan (Bboy Kenjy) e Alex Mammì (Bboy Lele) che pur non avendo centrato Buenos Aires, hanno sfoggiato a Berlino un buon repertorio.

I passi e i riti della break hanno ispirato film come Flashdance o il più recente Step Up, per non parlare di look, linguaggi, tracce musicali e modi di vivere, che in Italia hanno avuto terreno fertile per crescere soprattutto tra Roma e Bologna nei primi anni ottanta. L’arrivo alle Olimpiadi non snaturerà la storia e quanto altro ruota attorno alla break dance, a partire dalle parole: la battle (battaglia) sarà sempre la sfida tra due ballerini (b-boy o breaks girl) che si sfidano sul beat a suon di freeze e powermoves, che sono solo alcune delle categorie dei passi di un ballerino.

A Buenos Aires la break dance non sarà l’unica novità: la disciplina sbarca all’ombra dei cinque cerchi insieme al karate e all’arrampicata sportiva. Come ogni sport ammesso alle Olimpiadi, anche nelle prove di break dance ci saranno prove per uomini, donne – 12 atleti di altrettanti paesi per parte – e una battle a coppia mista.

“Per la danza sportiva – ha commentato il presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva Michele Barbone – e per tutta l’Italia si tratta di una grandissima soddisfazione. Siamo onorati di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi in una nuova disciplina che per la prima volta, viene annoverata fra le specialità”. Il beat sta partendo e la sfida dei breakers nel mondo dello sport olimpico è stata appena lanciata: no, non è solo “roba da neri”.