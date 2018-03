Brasile, Neymar lascia l'ospedale: ora il recupero in una villa dorata

Neymar sale sul jet privato (reuters)

BELO HORIZONTE – Non c’è tempo da perdere per Neymar: all’indomani dell’intervento al piede destro per la riduzione della frattura del quinto metatarso del piede destro, l’attaccante del Psg è stato dimesso dall’ospedale “Mater Dei” di Belo Horizonte.

AGGIORNAMENTO TRA 6 SETTIMANE – Come raccontano le immagini di “Globonews”, Neymar ha lasciato in stampelle la struttura a bordo di un elicottero nero che lo ha portato all’aeroporto locale: lì, il brasiliano ha preso un jet privato con destinazione Mangratiba, località balneare a un centinaio di chilometri da Rio dove possiede una villa protetta da occhi indiscreti. La riabilitazione, scriveva ieri il Psg dopo l’intervento durato due ore, inizierà immediatamente, sotto la supervisione del fisioterapista del club parigino. Tra sei settimane verrà fatto il punto della situazione, ma Neymar difficilmente indosserà ancora la maglia parigina per questa stagione. Il Mondiale in Russia però non sembra essere a rischio.