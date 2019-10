Non basta Firmino

La centesima partita con la maglia verdeoro non porta fortuna a Neymar e al suo Brasile: i sudamericani sono stati infatti fermati sull’1-1 dal Senegal nell’amichevole disputata a Singapore. Un pari che conferma il periodo opaco della Seleçao.

A sbloccare il risultato è stato l’attaccante del Liverpool, Roberto Firmino, con un bel pallonetto al 9′ su assist di Gabriel Jesus. Niente da fare per Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli e della nazionale senegalese. Il pareggio è arrivato al 46′ del primo tempo grazie al rigore realizzato da Famara Diedhiou per fallo di Marquinhos su Mané. Nessun gol e poche emozioni nella ripresa, con il punteggio che non è più cambiato nonostante gli ingressi di Everton e Richarlidson. Oltre a Koulibaly, in campo soltanto un altro “italiano”, lo juventino Alex Sandro, solo panchina, invece, per il milanista Paquetà.

Il Brasile continua nel suo momento poco positivo: dopo aver vinto in patria la Coppa America, i ragazzi di Tite hanno steccato nei test di settembre (2-2 contro la Colombia e sconfitta 1-0 dal Perù) prima di questo opaco pari. Domenica, sempre a Singapore, è in programma un’amichevole contro un’altra formazione africana, la Nigeria. Per Neymar, che comunque può consolarsi essendo il più giovane brasiliano ad aver raggiunto le 100 presenze con la Seleçao, sarà l’occasione di provare a superare le 62 reti in nazionale di Ronaldo (O Ney è fermo a 61), secondo dietro alle 77 di Pelé.